Молдавия повела себя очень разумно, не попавшись в ловушку Украины, которая обещала ей поставки газа, и заключив пятилетний договор с Россией.

Об этом в беседе с Информационным агентством «Народные новости» заявил немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, Украина, предлагая Молдавии «бесплатный газ», могла ее очень сильно подвести, и Кишиневу чудом удалось избежать энергетической катастрофы.

Молдавия, столкнувшись с острым дефицитом газа, когда на кону уже стояла вся ее энергетика и промышленность, тем не менее долгое время не заключала нового контракта с «Газпромом», спорила с поставщиком топлива, пытаясь выбить для себя наиболее выгодные условия.

С этой целью Кишинев даже вступил в переговоры с Киевом возможных поставках газа, но в конце концов Молдавия все же заключила договор с Россией на поставки газа в течение пяти лет. И это позволило ей в последний момент выскочить из украинской ловушки, уверен Александр Рар, так как, если бы Молдавия согласилась на предложения Украины, она вообще осталась бы зимой без газа.

«То, что Украина обещала Молдавии чуть ли не наперёд бесплатный газ — это, конечно, была ловушка. Бесплатно Украина не могла делать такие подарки, да и откуда там такой газ», — объяснил свое мнение эксперт.

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Таким образом Молдавия продемонстрировала более разумное поведение, чем Украина. Она решила не политизировать вопрос покупки газа и не стала портить отношения с Москвой, исходя из соображений собственной экономической выгоды, добавил Рар.

И в итоге, заключил эксперт, Молдавия получила необходимое ей топливо по разумной цене, а Украина, разорвавшая все связи с Россией и покупающая российский газ по виртуальному реверсу из Европы, не только сильно переплачивает за него, но и испытывает острый дефицит ресурса в самом начале отопительного сезона.