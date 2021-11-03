Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Москва не будет вторгаться в Киев

Россия в ближайшее время не будет вторгаться в Украину, но российские власти уже начали повышать ставки, начав со сферы энергетики. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, российский лидер Владимир Путин якобы направил к границам Украины огромное количество вооружения, которое там осталось до сих пор. Он отметил, что в ближайшее время паниковать и беспокоится не нужно, так как Россия начала использовать энергетическое оружие, повышая «ставки» на всех фронтах. Об этом Климкин заявил в эфире «Радио НВ».

Дипломат назвал «самой большой угрозой для национальной безопасности» Украины перспективу раздачи российских паспортов жителям Украины. По его словам, к угрозам следует готовиться, а не паниковать.