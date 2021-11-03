Дело бывшего полицейского о сотрудничестве с СБУ рассмотрят в Курске

В производство Курского областного суда принято уголовное дело о госизмене против бывшего начальника ОМВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова.

В Курском областном суде будет рассмотрено уголовное дело о государственной измене против бывшего полицейского — начальника ОМВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова, передает информационно-аналитическое издание Monavista.ru.

Согласно версии следствия, экс-полицейский Дмитрий Борзенков занимался передачей секретных данных одному из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ). Первое заседание по этому делу назначено на 15 ноября.

Напомним, обвиняемый родился и вырос в Курске. В органах внутренних дел России служил с 1998 года. До службы в Курской области Дмитрий Борзенков работал одним из начальников городского отдела полиции в Шахтах Ростовской области.