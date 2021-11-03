Дипломат Рябков призвал США прислать сотрудников дипмиссии в Москву

Российские власти считают недопустимой обстановку, когда США требуют от россиян выезжать в другие страны для получения американских виз. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на форуме «Диалог Форт-Росс».

По словам Рябкова, присутствие американских дипломатов сократилось до такого уровня, что посольство перестало оказывать базовые консульские услуги, включая выдачу виз. Дипломат призвал США увеличить присутствие сотрудников в Москве для предоставления услуг на нормальном уровне.

Россия предложила США «позитивную программу действий», заявил ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии открытия «Диалога Форт-Росс». Он назвал первым шагом «взаимное обнуление всех ограничений на дипломатическое присутствие».