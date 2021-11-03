Мишустин внес изменения в правила отнесения к гостайне и степеням секретности

Правительство России постановило утвердить новые правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В правилах был убран пункт о несении персональной ответственности и организации разработки перечня руководителями органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса. Речь идет о представителях, наделенных полномочиями по отнесению сведений к гостайне за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных данных к статусу секретно.

В документе отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.