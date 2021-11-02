Власти Украины изменят систему учета газа с 1 мая 2022 года

Изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические вступит в силу на Украине с 1 мая 2022 года. Законопроект уже принят Верховной радой.

Европа и Киев используют различные подходы при учете голубого топлива. На Украине его ведут в кубических метрах, когда в ЕС — в единицах энергии. Это вызывает некоторые проблемы при оформлении импорта газа из ЕС.

Учет газа в энергетических единицах считается более объективным, так как дает более корректное и справедливое ценообразование. Это облегчает создание энергетического баланса предприятий. Также одинаковые единицы учета делают более прозрачным анализ эффективности применения газа в сравнении с другим видом топлива.