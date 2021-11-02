Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко ушел в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко.

Глава государства подписал соответствующий указ №615. Литвиненко занимал должность с 2011 года.

Предполагается, что его преемником может стать Виктор Мельник — первый зампрокурора города. Ранее с поста прокурора Ленобласти был снят Борис Марков.

Ранее стало известно, что председатель комитета по градостроительству и архитектуре Смольного Владимир Григорьев может уйти в отставку по собственному желанию в ноябре. Информация на данный момент подтверждена лишь неофициально.