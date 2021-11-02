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Путин освободил от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского

Путин освободил от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского

Президент Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского.

Соответствующий указ датируется 1 ноября. Летом стало известно, что Большедворский намерен уйти на пенсию.

Его потенциальным сменщиком издание «Примечания» называло заместителя прокурора Севастополя Андрея Жугина. Однако недавно появились сведения о возможном переводе Жугина во Владимирскую область, где он станет врио прокурора.

Обязанности прокурора Севастополя уже несколько дней исполняет Максим Жук — бывший прокурор Калининградской области. Он успел провести личный прием граждан, пока Большедворский был в отпуске.