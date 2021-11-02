Путин освободил от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского

Президент Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности прокурора Севастополя Марка Большедворского.

Соответствующий указ датируется 1 ноября. Летом стало известно, что Большедворский намерен уйти на пенсию.

Его потенциальным сменщиком издание «Примечания» называло заместителя прокурора Севастополя Андрея Жугина. Однако недавно появились сведения о возможном переводе Жугина во Владимирскую область, где он станет врио прокурора.

Обязанности прокурора Севастополя уже несколько дней исполняет Максим Жук — бывший прокурор Калининградской области. Он успел провести личный прием граждан, пока Большедворский был в отпуске.