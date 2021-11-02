Джонсон с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением воспринял отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на климатическом саммите в Глазго из-за пандемии.

Джонсон побеседовал с Си Цзиньпином. Политик сообщил, что не сможет приехать из-за коронавирусных ограничений.

«Он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — отметил премьер-министр.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что для России важно получить признание роли лесных проектов и атомной энергии как действенных инструментов противостояния изменению климата в мире. Добиться признания этих инструментов является главной задачей Москвы на климатическом саммите. Для решения экологических проблем мировому сообществу следует действовать согласованно, считает российская сторона.