Работодателям рекомендовали перевести на удаленку непривитых сотрудников на Урале

Власти Свердловской области порекомендовали работодателям перевести невакцинированных от COVID-19 сотрудников на удаленный режим. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

На удаленный режим работы рекомендовали перевести тех, кто не вакцинировался хотя бы одним компонентом препарата в Свердловской области, сказал Креков.

По его словам, детальные рекомендации будут опубликованы в ближайшее время. Также заместитель губернатора региона добавил, что власти сдвинули срок получения второго компонента вакцины. Теперь до 1 декабря жители Свердловской области должны будут привиться вторым компонентом, а не до 15 декабря, как это было раньше.

В настоящее время в регионе начала действовать система QR-кодов. Их необходимо иметь при посещении торговых центров, общепитов и других предприятий.