Ценителям искусства в Петербурге покажут литературно-музыкальный спектакль «Час пробил!»

Литературно-музыкальный спектакль «Час пробил!» по мотивам одноименной новеллы Андрея Логинова покажут петербуржцам в большом зале филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Одно из самых ожидаемых в городе культурных событий состоится в конце осени, 24 ноября.

Премьера концерта по авторскому произведению пройдет при поддержке фонда «Краски жизни». Зрителям будет представлена история жизни композитора Игоря Стравинского, который увлекся музыкой благодаря своему учителю — Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, сообщает ФАН.

«В основу сюжета положены взаимоотношения ученика и учителя, а для меня, как мастера, эта тема очень близка», — поделился комментарием автор новеллы Андрей Логинов.

Активное участие в реализации амбициозного проекта, наряду с Логиновым, принимал народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков. Деятель искусств отметил, что в этом году отмечается 100-летие Большого зала филармонии имени Шостаковича, и пригласил всех желающих присоединиться к программе юбилейного года.

«Я хочу обратиться к нашей молодежной аудитории. У вас есть возможность открыть для себя что-то новое, возможность побывать в машине времени, потому что новелла «Час пробил!» — это машина времени. Она интересна, поучительна и, возможно, она позволит вам расширить границы ваших увлечений», — заявил Голиков.

Автор литературно-музыкального спектакля известен не только как мастер боевых искусств, руководитель петербургского отделения Международной ассоциации клубов кунг-фу «Триада», но также как писатель и поэт. В 2015 году во время переезда Санкт-Петербургской консерватории была обнаружена папка с уникальным произведением, которое вдохновило Логинова на создание своей новеллы. Одной из тех, кто помог и поддержал автора, стала известный петербургский меценат, художник и галерист Виолетта Пригожина.