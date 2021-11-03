Sohu: Япония переключилась на нового врага, так как поняла, что Россия ей не по зубам

Выступление премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите лидеров АСЕАН, в котором был сделан особый акцент на Китае и политике по отношению к Пекину, привело международное сообщество в недоумение.

Об этом пишет китайское издание Sohu, аналитиков которого удивило, что после недавних совместный российско-китайских маневров в Японском море Фумио Кисида, обращаясь к лидерам стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, о России даже не упомянул.

Вместо этого, японский премьер-министр призвал участников встречи приложить совместные усилия и реализовать концепцию «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона», выразил обеспокоенность из-за ситуации в Синьцзяне и Гонконге, а также упомянул в своей речи сложную обстановку в Тайваньском проливе.

Как отмечают авторы Sohu, российско-китайские учения в Японском море, были направлены на удержание оппонентов, в том числе и Японии, от возможных провокаций и дерзких шагов. Эти маневры вызвали сильное недовольство Токио, и мир ждал, что руководство Японии жестко выразит это недовольство Москве, особенно учитывая их давний территориальный спор из-за Курильских островов.

Поэтому выступление Фумио Кисиды на саммите лидеров АСЕАН, сосредоточенное в основном на Китае, так удивило мировое сообщество, пишут аналитики. При этом авторы Sohu отмечают, что в Токио, очевидно, решили сменить тактику и сосредоточить внимание на новом «главном враге».

«Становится понятно, что цель современной Японии – не Россия, хотя отношения между странами по-прежнему напряженные, — говорится в статье. — Дело в том, что Токио не осмеливается вести жесткую игру с Москвой из страха перед еще более жесткой реакцией. Также Япония избегает слишком смело и откровенно критиковать Россию».

Китай же Япония критиковать не боится, и даже наоборот спешит заручится поддержкой в этом иностранных союзников, особенно Соединенных Штатов Америки, которые последовательно наращивают враждебность по отношению к Пекину.

Федеральное агентство новостей /

Причины враждебности Вашингтона кроются в том, что американцев пугают быстрые темпы экономического развития Китая, считают аналитики. Штаты пытаются нейтрализовать возможных конкурентов, а Япония видит в этом шанс для себя и хочет им воспользоваться. Поэтому японцы и пытаются пристроится к «американской колеснице», критикуя Китай и продвигая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которая по сути является отражением антикитайской стратегии США.

«На первый взгляд, речь идет о сотрудничестве со странами АСЕАН для совместного укрепления мира и стабильности в регионе. Однако по факту это прикрытие эгоистичного желания противостоять Китаю», — констатируют авторы Sohu.

Таким образом, по их словам, Япония, решив отказаться от рискованной резкой риторики в адрес России, просто переключила внимание на более удобную, по мнению Токио, мишень – Китай, рассчитывая вызвать этим одобрение и поддержку США.