Жители Свердловской области смогут посещать салоны оптики и ортопедии без QR-кодов

Власти Свердловской области расширили список мест, куда можно прийти без наличия QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Так, жители региона смогут попасть без предъявления QR-кода в салоны оптики и ортопедические салоны. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

При этом срок, в который люди вместо QR-кода могут предъявить медицинскую справку в свободных от COVID-19 зонах, сокращен с 15 декабря до 1 декабря. Также детям до 18 лет запрещается посещать торговые центры без родителей.

Как стало известно ранее, строгие ограничения позволили снизить темпы прироста заболеваемости COVID-19 в российских регионах. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.