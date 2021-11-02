Министр обороны Украины Андрей Таран решил уйти в отставку

Андрей Таран принял решение уйти в отставку с поста министра обороны Украины, сообщает интернет-издание «НВ».

Как сообщают журналисты, чиновник уже направил соответствующее заявление в Верховную раду. Эту информацию им подтвердил представитель правительства в законодательном органе Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке», — говорится в материале издания.

Ранее также стало известно, что в отставку по собственному желанию решил уйти украинский вице-премьер Алексей Резников. Предположительно, именно он в скором времени сменит Андрея Тарана на посту главы военного ведомства страны.