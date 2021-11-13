«Экстренная мера». Что нужно знать о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

В пятницу, 12 ноября, Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении правительства.

Согласно поправкам в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода, либо документа, подтверждающего статус переболевшего коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», — подчеркнули в кабмине.

Помимо этого, QR-коды будут введены на железнодорожном и авиатранспорте. Как подчеркнули в кабмине, речь идет о междугородных и международных перевозках. Кроме QR-кода пассажиры также могут предъявлять либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

«До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста», — сообщили в пресс-службе.

Global Look Press / Ilya Galakhov

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг. То есть перевозчик сам будет проверять наличие вакцинации, автоматически, чтобы не допускать очередей.

В случае отсутствия у пассажира QR-кода или медотвода, перевозчик сможет на законных основаниях отказать в продаже билета, при этом денежные средства будут возвращены в полном объеме.

Уточняется, что законопроект имеет срочный характер — в случае его принятия положения нормативного акта будут действовать до 1 июня 2022 года, однако могут быть продлены. Решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, регионы будут принимать самостоятельно.

Невские Новости / Александр Берг

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти рассчитывают достичь показателя коллективного иммунитета в 80% среди взрослого населения. Однако в странах, которые уже имеют опыт масштабной вакцинации населения, поднимают эту планку до 90-95%, указала член кабмина.

«Посоветовавшись с губернаторами, с различными экспертами, понимая последствия этого заболевания, с которым мы живем уже почти два года, мы пришли к выводу, который реализован в двух законопроектах о QR-кодах, внесенных в Госдуму правительством», — отметила она.

По словам председателя Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, орган будет вести тщательную работу над нововведениями. Он напомнил, что ряд мер, предусмотренных поправками, уже действует в «подавляющем большинстве» российских регионов.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин расписал QR-законопроект в ответственные комитеты. В понедельник, 15 ноября, Совет нижней палаты парламента начнет обсуждать его включение в повестку.