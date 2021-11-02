Экс-глава МИД Украины Климкин опасается встречи Зеленского с Путиным из-за российских «козырей»

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться встречи с российским лидером Владимиром Путиным, считает бывший глава МИД Павел Климкин.

По мнению украинского экс-министра, Путин будет вести диалог с Зеленским «с позиции силы».

«Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей», — пояснил бывший дипломат.

Как отметил Климкин, Россия имеет «козыри» в области энергетики. Даже если Украине удастся «пропетлять» нынешний сезон, то в следующем году при тех же условиях страна не выживет, считает он. Встреча Зеленского и Путина принесет Киеву пользу лишь в случае поддержки западных партнеров, заключил экс-дипломат.

Ранее Климкин сказал, что возможная встреча лидеров может поставить Зеленского «на шпагат». По словам украинского дипломата, позиция России сейчас очень сильна из-за рекордного повышения мировых цен на голубое топливо. Владимир Путин прекрасно это осознает, поэтому Зеленскому будет трудно вести с ним переговоры.