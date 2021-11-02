Бортник объяснил, почему Запад не заинтересован в энергетическом коллапсе на Украине

Долгие годы украинский энергетический рынок существует в условиях продолжающегося конфликта олигархов, когда компании миллиардера Рината Ахметова заинтересованы в высоких ценах на электричество, а Игорю Коломойскому и его союзникам выгоднее допустить на украинский рынок иностранной электроэнергии.

Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, по словам которого цены на электричество на Украине выросли из-за появившегося понимания, в обозримом будущем страна не получит ни российской, ни белорусской электроэнергии.

«Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост, но он будет уже более умеренный. Коллапса не будет. В любом случае Евросоюз не позволит случиться на Украине масштабному энергетическому кризису, потому что он приведет к политическому кризису, а это не в интересах Запада», — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

При этом он объяснил, что цены на электричество для рядовых потребителей на Украине регулируются властями, поэтому повышение их не коснется, а затронет небольшую часть рынка.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С 1 ноября, как сообщило ранее издание «Страна.UA», украинское государственное предприятие «Оператор рынка» повысило цену на электроэнергию на 25,7%, объяснив этот шаг отказом России и Белоруссии продавать Украине электроэнергию, а также остановкой эксперта энергетического угля из РФ.

Как отмечает издание, уже в декабре украинский рынок может столкнуться с негативными последствиями – плановыми отключениями предприятий. Кроме того, возможен и совсем плохой вариант развития событий, когда пострадает украинское население – либо из-за участившихся аварий в работающей на пределе возможностей энергосистеме, либо, если из-за того, что жилые дома будут включены в графики плановых отключений.

Комментируя ситуацию, Бортник напомнил, что цены на электричество, которые в стране устанавливаются государством, за год выросли в два раза. Это произошло из-за продолжающегося уже долгие годы конфликта олигархов.

«Условно говоря, в высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова и другие генерирующие компании. Они электричество производят и продают, а вот Игорь Коломойский – покупает для выпуска своих ферросплавов. Ему нужно электричество подешевле», — объяснил эксперт.

А помимо ферросплавщиков, по его словам, в дешевом электричестве на Украине заинтересованы химики и коммунальные хозяйства. Поэтому Коломойскому и его союзникам выгодно допустить на украинский рынок иностранную электроэнергию, чтобы понизить цены на электричество в стране.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

Эта борьба с ожесточением ведется уже не менее пяти лет и превратилась для Украины в постоянный фон, но ничего нового в ситуации пока не происходит.

«Что касается цен зимой, то все будет зависеть, во-первых, от энергетического баланса, то есть наличия или отсутствия на Украине угля, добавил эксперт. Во-вторых, все будет зависеть от цен на энергоносители на международных рынках – прежде всего, на европейском. В-третьих – от погодных условий, от степени суровости зимы», — добавил Бортник в заключение.

Именно от этих пяти факторов будет зависеть стоимость электричества на Украине в ближайшее время.