Главу администрации Белогорска в Крыму задержали при получении взятки

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали руководителя администрации города Белогорска Игоря Ипатко. Чиновника поймали с поличным при получении взятки. Об удачно проведенной силовиками спецоперации сообщил в социальных сетях глава региона Сергей Аксенов.

«Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу», — отметил глава Республики Крым.

По словам Аксенова, борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Чиновник выразил уверенность, что каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность.