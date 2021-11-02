Португалец Роналду второй раз подряд признан игроком месяца в «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду вновь стал лучшим игроком месяца в английском «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали форварда Криштиану Роналду лучшим игроком команды в октябре. Об этом проинформировала пресс-служба «красных дьяволов». Роналду набрал 57% голосов, опередив голкипера Давида де Хеа и форварда Маркуса Рэшфорда. В октябре 36-летний нападающий провел пять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Роналду во второй раз в карьере перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. До этого форвард выступал в туринском «Ювентусе». Нападающий сборной Португалии подписал двухлетний контракт.