Новое совместное фото Зеленского и Байдена рассмешило телеведущую Скабееву

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла совместное фото президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.
Лидеры встретились на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском городе Глазго. После мероприятия в Twitter-аккаунте Зеленского появилась фотография с Байденом. В соцсетях снимок тут же стал активно обсуждаться из-за заискивающего взгляда украинского лидера. Не осталась в стороне и Скабеева, которая опубликовала фото лидеров в Telegram-канале.
«Вот это взгляд! Пусть на каждого хоть кто-нибудь смотрит, как Зеленский на Байдена!» — иронично написала российская телеведущая.
Среди комментаторов также нашлись те, кому снимок показался забавным.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. ???????? продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в ????????. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
«Владимир опять попрошайничает?» — поинтересовался один из пользователей Сети.
«Байден забыл кто напротив него стоит и пытается вспомнить, что за клоун?» — с сарказмом добавил другой подписчик.
Также комментаторы назвали происходящее на фотоснимке «белым танцем».
Ранее спецпредставитель президента США по климату Джон Керри хотел передать слово Зеленскому во время климатической конференции в Глазго, однако не нашел его в зале.