Новое совместное фото Зеленского и Байдена рассмешило телеведущую Скабееву

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла совместное фото президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.

Лидеры встретились на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском городе Глазго. После мероприятия в Twitter-аккаунте Зеленского появилась фотография с Байденом. В соцсетях снимок тут же стал активно обсуждаться из-за заискивающего взгляда украинского лидера. Не осталась в стороне и Скабеева, которая опубликовала фото лидеров в Telegram-канале.

«Вот это взгляд! Пусть на каждого хоть кто-нибудь смотрит, как Зеленский на Байдена!» — иронично написала российская телеведущая.

Среди комментаторов также нашлись те, кому снимок показался забавным.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. ???????? продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в ????????. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

«Владимир опять попрошайничает?» — поинтересовался один из пользователей Сети. «Байден забыл кто напротив него стоит и пытается вспомнить, что за клоун?» — с сарказмом добавил другой подписчик.

Также комментаторы назвали происходящее на фотоснимке «белым танцем».

Ранее спецпредставитель президента США по климату Джон Керри хотел передать слово Зеленскому во время климатической конференции в Глазго, однако не нашел его в зале.