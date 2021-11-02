Ведущий Норкин порадовал гостей и телезрителей шоу «Место встречи» шуткой про шаурму

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил гостей студии новым анекдотом на злободневную тему. Новая шутка тележурналиста посвящалась шаурме и гастарбайтерам.

Шоумен и гости программы обсуждали проблему нелегальных мигрантов в России. Эксперты и зал указали на необходимость ужесточения законов для приезжающих в РФ. Специалисты подняли вопрос привлечения российских граждан к работам внутри страны, чтобы вакантные места сохранялись для соотечественников.

Андрей Норкин завершил выпуск анекдотом. Забавная история обыграла ситуацию с мигрантами.

«Никогда не покупаю шаурму в киосках у гастарбайтеров. Всегда делаю дома сам. Получается как настоящая, даже траванулся пару раз», — сострил Норкин.

Колкий анекдот шоумена сразил студию наповал. Гости передачи от души посмеялись над свежей историей, а лица экспертов осветились улыбками.

Андрей Норкин часто радует публику актуальными шутками в тему. Ведущий и приглашенные специалисты ведут беседы, которые иногда выливаются в жаркие споры. Шоумен приспособился разряжать обстановку своими анекдотами. Норкин также гастролирует по стране со своими концертами. Зрители до слез смеются от остроумных замечаний и историй телеведущего.