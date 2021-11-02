Жириновский заявил о необходимости ввести в школьную программу уроки полового воспитания

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что в России необходимо создать ассоциацию сексологов и ввести в школьную программу уроки полового воспитания.

По словам политика, Россия — это единственная европейская страна, в которой нет школьных уроков семейной психологии или сексуального просвещения. Так, об устройстве человеческого тела и опасности вирусов никто не рассказывает.

«Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей, венерических заболеваний, желаний сменить пол или ориентацию», — отметил Жириновский.

Предполагается, что такие темы с детьми должны обсуждать специалисты из ассоциации сексологов. Также необходимо проводить лекции, на которых подростки смогут задать те вопросы, которые стесняются обсуждать с родителями, резюмировал глава ЛДПР.

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