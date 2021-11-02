Marseille News: необычный маневр РФ в Мексиканском заливе станет жестким сигналом НАТО

Россия решила дать жесткий ответ на многочисленные провокации НАТО вблизи государственных границ. По сообщению журналистов французского издания Marseille News, Москва намеревается совершить беспрецедентный маневр вблизи Мексиканского залива.

Аналитики напомнили, что не так давно в западных СМИ появилась информация о планах РФ на постоянной основе отправлять бомбардировщиков к водам Мексиканского залива для патрулирования. По их словам, таким образом Москва хочет пресечь повышенную активность западных военных у ее границ.

«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, Россия приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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По мнению авторов статьи, Россия пытается предупредить, какими последствиями могут обернуться для США их необдуманные действия. Если возникнет необходимость, то российские бомбардировщики в кратчайшие сроки окажутся на «заднем дворе» Вашингтона.

«Судя по всему, русские порядком устали от развертывания войск НАТО», — предположили французские эксперты.

Как отметил военный эксперт Джастин Бронк, Россия показала всему миру, что ее военных возможностей будет достаточно для жесткого отпора НАТО. Кроме того, Москва может окружить западных военных.