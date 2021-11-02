Политолог Сатановский указал на начало разложения США до прихода Байдена

Ситуация в Соединенных Штатах начала ухудшаться еще до начала вступления в должность американского президента Джо Байдена. С таким мнением выступил ученый-востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал слова сенатора из Республиканской партии Рика Скотта. Политик назвал правление действующего президента настоящей катастрофой. Сатановский сделал неутешительный прогноз о будущем США, он поделился мнением в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

«Начиная с президентства (Барака. — Прим. ред) Обамы, Америка катится в тартарары. Все вещи, которые вменяют Байдену, начались до него и без него. Они зрели десятки лет. В 1990-е годы мы начали радостно ориентироваться на Соединенные Штаты в момент, когда они вступили в пору упадка», — констатировал политолог.

Востоковед обратил внимание на глубинные истоки политического кризиса в США. По мнению эксперта, стране близка радикальная идеология, чем можно объяснить попытки Вашингтона помешать России в продвижении осуждения нацизма как явления.

Ранее бывший член Совфеда Франц Клинцевич оценил последствия распада Соединенных Штатов для Москвы. По словам экс-сенатора, разрушение страны ничем не угрожает российскому государству.