Коротченко рассказал о серьезном сигнале Киеву со стороны США

Киев получил от Вашингтона тревожный сигнал по поводу использования в Донбассе турецких военных беспилотников Bayraktar, и в итоге этот шаг может ударить по самой Украине.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал военный эксперт и политолог Игорь Коротченко, по словам которого не только Киев, но и один из главных западных покровителей Украины – Вашингтон ждут, как Россия отреагирует на то, что ВСУ применили в Донбассе ударные беспилотники, купленные у Анкары.

Это ожидание, в числе прочего, стало причиной заявлений Украины и США о якобы имевших место перемещениях российских войск поблизости от украинской границы. Статью на эту тему, в частности, опубликовала авторитетная американская газета The Washington Post. При этом автор материала отмечает, что ни Украина, ни Соединенные Штаты не могут знать, чего ждать от России и российской армии.

По мнению главного редактора журнала «национальная оборона» Игоря Коротченко, подобные материалы, появляющиеся в американских СМИ, свидетельствуют о том, что Вашингтон не может просчитать действия Москвы наперед, и потому опасается российской реакции.

«В Вооруженных силах Российской Федерации никаких хаотичных перемещений быть не может. Если идет передислокация войск и техники, то все делается по плану. Просто этот план американским аналитикам до конца непонятен, поэтому они и пришли в некоторое возбуждение», — объяснил военный эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Американцы, по его словам, прекрасно понимают, что армия России является одной из сильнейших армий мира, и поэтому они очень пристально следят за любыми ее действиями. Вашингтон очевидно не хочет из-за Украины быть втянутым в военный конфликт с Москвой, но он не может и совсем оставить без своей поддержки подопечную страну, рассуждает Коротченко.

«Я думаю, что сегодня старшие партнеры Украины вместе с украинским генштабом внимательно анализируют перемещения российских вооруженных сил. Заговорили о первой танковой армии — одной из лучших у нас структур подобного рода. Это российская военная мощь, новые танки. Да и вообще российская армия сегодня одна из лучших в мире, это признают сегодня все, даже аналитики Пентагона, — подчеркнул эксперт. — Именно поэтому они сегодня столь чувствительно реагируют на любые непонятные для них маневры».

И поэтому, добавил Игорь Коротченко, опубликованный в The Washington Post материал представляет собой знак не для России, а для Украины. Киеву таким образом пытаются дать понять, что не нужно накалять обстановку в Донбассе, что нужно сбавить обороты, иначе Украине придется самой разбираться с последствиями своих действий. И важно, что этот сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому посылает не Москва, а Вашингтон, предупреждая, что если он не сбавит обороты и перейдет красную линию, то потом перейдут уже через него самого, заключил эксперт.