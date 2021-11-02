Соловьев предложил голову лося для «логотипа» КПРФ после скандала с депутатом Рашкиным

Известный телеведущий Владимир Соловьев предложил КПРФ новый «логотип» на фоне скандала с незаконной охотой депутата Валерия Рашкина. Журналист обнародовал свою идею в Telegram-канале.

Пользователи Сети предлагают накормить тушей лося, которого нашли в багажнике Рашкина, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Комментаторы отмечают, что им жалко убитого зверя.

Соловьев опубликовал изображение головы лося. Новый «логотип» КПРФ красного цвета, с серпом и молотом в области рогов.

Пользователи Сети, которые посмотрели предложение Соловьева, жалеют лося. Однако комментаторы указали на прослеживающуюся логику в изображении.

«Зюганову изменяют, поэтому у него рога», — предположил один из пользователей.

Другой предложил отдать тушу невинно убитого животного на «прокорм» Саакашвили, который сидит в тюрьме и соблюдает голодовку «в знак протеста».

Правоохранители ранее задержали Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В машине депутата обнаружили части туши лося и запачканные кровью ножи. Парламентарий утверждал, что нашел животное уже мертвым и решил его разделать.

Депутат отказался проходить медицинское освидетельствование на факт алкогольного опьянения. В КПРФ инцидент расценили как провокацию, связанную с «оппозиционной деятельностью» Рашкина.