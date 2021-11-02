Адвокат Калинов заявил, что ДНК-тесты мигрантов помогут снизить число преступлений в России

Геномная регистрация и ДНК-тесты рабочих мигрантов позволят снизить количество преступлений в России. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов.

Инициатива поступила от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В стране есть все необходимое для запуска геномной регистрации и ДНК-тестов мигрантов, отметил Калинов в беседе с телеканалом «360». В частности, существует закон, который будет регулировать нововведение. Система позволит отслеживать преступников.

«Я только за геномную регистрацию, потому что трудовыми мигрантами действительно совершается очень много преступлений. Если брать общую численность, то это порядка 6% убийств, порядка 20% — терроризм. То есть совершаются особо тяжкие преступления», — объяснил адвокат.

При этом раскрыть подобные преступления получается не всегда. Новая система позволит решить проблему, так как с помощью ДНК можно определить причастность того или иного лица к правонарушению, подытожил Калинов.