Прокуратура Нидерландов не имеет оригинальных аудиозаписей переговоров ополченцев ДНР, которые предоставили сотрудники спецслужб Украины в качестве улик по делу крушения малайзийского авиалайнера MH17 над Донбассом, рассказал журналист Эрик ван де Бек.

С момента трагедии, в которой погибло 298 человек, прошло более семи лет. По официальной версии, самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной ополченцами ДНР. В Москве неоднократно заявляли, что это утверждение не является достоверным, а также приводили факты, которые указывают на обратное. Однако голландские следователи не спешили рассматривать другие варианты.

Причиной считается предоставление Киевом «весомых» улик. В частности, руководство Службы безопасности Украины передало Совместной следственной группе аудиозаписи переговоров ополченцев Донбасса, в которых «шла речь об уничтожении малайзийского авиалайнера». Проблема заключается в том, что данные, рассматриваемые в качестве доказательства вины, не выдерживают никакой критики.

По словам журналиста, посвятившего делу MH17 немало времени, в этой истории все далеко не так, как это преподносит Запад. В своей статье для UITPERS Ван де Бек сделал неожиданное заявление о том, что ни прокуратура Нидерландов, ни следователи, за все время даже не проверили переданные им спецслужбами Украины «весомые» улики на подлинность.

«Нидерландский институт криминалистической экспертизы не проверял файлы на вырезание и вставку. И не было никакой проверки на клонирование голоса», – приводит Telegram-канал Breeg Time выдержку из статьи журналиста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что призывы к Москве признать ответственность за катастрофу MH17 являются абсолютно неуместными и недопустимыми. Представитель Кремля напомнил, что самолет разбился на украинской территории, сообщает телеканал «360».