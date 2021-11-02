Лидер КПРФ Зюганов предсказал россиянам вымирание

Геннадий Зюганов считает, что россияне обречены на вымирание из-за принципиальных ошибок в распределении федерального бюджета.

Ошибки при распределении в бюджете приведут к вымиранию россиян. Такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает URA.ru.

«Бюджет не направлен на сбережение народа. Подчеркиваю: в этом бюджете запланировано дальнейшее вымирание граждан России», — прокомментировал он.

Также лидер коммунистической фракции отметил, что снабжение «исконно русских регионов» в три раза хуже, чем в остальных субъектах России.

«Если вы собираетесь остановить вымирание страны, то необходимо кардинально изменить нынешний финансово-экономический курс», — сделал вывод Зюганов.

Однако не все депутаты от КПРФ стали дожидаться вымирания и решили попробовать себя в выживании. Так, депутат Валерий Рашкин попал в центр скандала. Полиция задержала его за рулем автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения. Рашкин отказался от медицинского освидетельствования. Кроме того, при осмотре транспортного средства в багажнике был найден мертвый лось, топор и два окровавленных ножа.