Власти Петербурга могут продлить режим нерабочих дней с 8 ноября

Режим нерабочих дней в Петербурге могут продлить еще как минимум на неделю, а школьников планируют перевести на дистанционное обучение.

Соответствующие изменения петербургские власти могут внести в 121 «коронавирусное» постановление. Об этом «Невским Новостям» сообщили два независимых источника, близких к рабочей группе, разрабатывающей рекомендации для губернатора Александра Беглова.

«Режим нерабочих дней будет продлен с 8 ноября, минимум на неделю. Динамика заболеваемости не снижается, на плато четвертой волны город не вышел. Режим QR-кодов будет расширен на общепит и предприятия сферы услуг», — подчеркнул один из собеседников издания.

При этом обязательный характер режим нерабочих дней будет носить только для госслужащих и бюджетников. Остальным работодателям будет рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленку.

Кроме того, сфера услуг и общепит смогут работать только при внедрении системы проверки QR-кодов клиентов и паспортных данных. По словам эксперта, сейчас важно не только выйти на плато по заболеваемости, но и мотивировать жителей Северной столицы вакцинироваться.