Корнилов рассказал о махинациях СБУ с «уликами» по делу MH17

Гаагский суд в очередной раз продемонстрировал предвзятую позицию в деле о крушении рейса МН17, лишив сторону защиты возможности опровергнуть рабочую версию причин крушения малайзийского Boeing, базирующуюся в основном на показаниях «свидетелей» от СБУ.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог, историк и публицист Владимир Корнилов, называя состоявшееся накануне заседание суда в Гааге «показательным эпизодом судебного шоу "МН17"».

Адвокаты обвиняемых по данному делу, сообщает Корнилов, уже давно потеряли надежду допросить лиц, которых Служба безопасности Украины представила в качестве свидетелей. Кроме того, защитникам раз за разом отказывают в возможности ознакомиться хотя бы с письменными или аудио показаниям этих «свидетелей».

«Тогда адвокаты попросили допустить к этим показаниям эксперта-психолога, который даже не стал бы знакомить защиту с содержанием протоколов, а вынес бы свое заключение по поводу состояния допрашиваемых. И снова получили отказ», — пишет политолог.

Самое удивительное, по его словам, выяснилось, когда защитники поинтересовались в суде подвергались ли редактуре представленные СБУ аудиозаписи «прослушки», которые якобы подтверждают вину обвиняемых. Стало известно, что следствие не имело возможность проанализировать данные записи из-за языкового барьера, и передало их на экспертизу в Литву.

«Там же известные эксперты русского языка, — язвительно комментирует Корнилов. — Причем передали копии, а не оригиналы. Соответственно, установить, смонтированы ли записи, там тоже не смогли».

При этом в суде не стали упоминать тот факт, что ранее малазийский эксперт уже вынес свой вердикт по поводу представленных СБУ «пленок», однозначно установив, что они подвергались многократному редактированию.

Таким образом, подводит итог Корнилов, состоявшийся накануне очередной эпизод судебного сериала вновь подтвердил, что защита даже теоретически не имеет возможности доказать несостоятельность представленных обвинений, которые основаны на лживых показаниях свидетелей и поддельных пленках СБУ.

И эту возмутительную ситуацию западная пресса, которая так любит освещать процесс по делу МН17, освещать, конечно не спешит, заключил эксперт.

Новостное агентство «Харьков» /

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли все 298 находившихся на борту человек.

На Юго-Востоке Украины к моменту трагедии уже несколько месяцев продолжался вооруженный конфликт между Киевом и республиками Донбасса отказавшимися признать законность власти, вставшей во главе страны в результате государственного переворота. В ходе конфликта вооруженные силы Украины применяли против местного населения боевую авиацию и тяжелую артиллерию. Однако власти страны не посчитали нужным закрыть воздушное пространство над местом проведения военных действий для полетов гражданской авиации. И к Киеву по этому поводу не было озвучено никаких претензий.

Напротив, сам Киев, не представив никаких доказательств, поспешил обвинить в трагедии защитников Донбасса. Ополченцы ДНР, со своей стороны, отвергли обвинения, заявив, что у них просто не было вооружений, способных сбить воздушное судно на высоте, на которой летел пассажирский самолет.

Так как на борту разбившегося лайнера находились в основном граждане Нидерландов, Амстердам создал Совместную следственную группу для расследования причин крушения, включив в эту группу Украину и прияв ее версию событий, как основную. Результаты проведенного Россией расследования, следствие во внимание не приняло.

Судебные слушанья по делу к МН17 с периодическими перерывами продолжаются с 9 марта 2020 года.

К настоящему времени обвиняемыми по данному делу проходят четыре человека – трое граждан РФ и один украинец, при чем под стражей находится лишь один из обвиняемых – россиянин Олег Плуталов, остальных судят заочно.