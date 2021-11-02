Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с директором ЦРУ Бернсом в Москве

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и директор ЦРУ Уильям Бернс встретились в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Стороны обсудили отношения России и США на переговорах. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ подтвердили такую деталь.

«Патрушев встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США», — уточняется в сообщении.

Уильям Бернс ранее заявил, что нельзя недооценивать возможности РФ в киберсфере. По его словам, Китай представляет главную угрозу для США в этой области. Однако потенциал российской стороны не следует игнорировать. С таким заявлением глава ЦРУ выступил в Стэнфордском университете.