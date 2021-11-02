Депутата Марченко исключили из «Единой России» по решению президиума генсовета партии

Президиум генсовета «Единой России» решил исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии, отметила пресс-служба политсилы.

Ранее комиссия ЕР по этике порекомендовала вынести в отношении Марченко соответствующее решение после того, как он выступил против принятия проекта федерального бюджета.

«Решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из "Единой России" было принято на заочном заседании президиума генерального совета партии 2 ноября», — сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, вопрос был в адекватной форме рассмотрен как комиссией по этике, так и президиумом генсовета.

Ранее стало известно, что ЕР единогласно проголосовала за проект федерального бюджета. Документ предусматривает в том числе финансирование инициатив народной программы партии.