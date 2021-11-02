Христианско-демократический союз ФРГ изберет преемника Лашета на съезде 21-22 января

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) определится с новым председателем партии 21-22 января на федеральном съезде в Ганновере. Преемника действующего главы партии Армина Лашета изберут по итогам опроса среди членов ХДС, передает немецкое издание Handesblatt.

Кадровое обновление ХДС на руководящих уровнях Лашет анонсировал еще 8 октября. По этому случаю также будет созван внеочередной партийный съезд. По словам политика, после провала на выборах партия «нуждается в новом старте».

«Мы начинаем скорую кадровую реорганизацию ХДС от председателя и президиума до правления», — заявил Лашет.

По сведениям портала n-tv.de, наиболее вероятными кандидатами на пост председателя ХДС являются вице-председатель Экономического совета ХДС Фридрих Мерц, глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген, министр здравоохранения Йенс Шпан, вице-председатель парламентской фракции в бундестаге Карстен Линнеман, а также глава фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

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Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Лашет возглавил ХДС в январе 2021 года и считался потенциальным преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако по итогам парламентских выборов блок ХДС/ХСС проиграл социал-демократам, набрав всего 24,1% против 25,7% голосов.

В настоящее время СДПГ, «Зеленые» и Либеральная Свободная демократическая партия, прошедшие в новый состав бундестага, проводят консультации о формировании новой правящей коалиции. Это означает, что партия Меркель впервые за 16 лет уйдет в оппозицию.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин рассказал «ПС», почему Армин Лашет решил уйти с поста главы ХДС и кто займет его место.