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Пенсионерка насмерть отравилась шампиньонами, которые оказались бледными поганками

Пенсионерка насмерть отравилась шампиньонами, которые оказались бледными поганками

Жительница Липецкой области по ошибке наелась ядовитых грибов и была госпитализирована в больницу с острым отравлением. Врачам не удалось вернуть ее к жизни.

Причиной смерти 84-летней пенсионерки стало отравление грибами, заявили врачи отделения токсикологии областной клинической больницы в интервью порталу GOROD48. Родственники женщины заявили, что накануне та приготовила шампиньоны. Как показали результаты медэкспертизы, причиной отравления стали другие грибы — поганки.

Смерть пенсионерки стала второй от отравления грибами в Липецкой области в 2021 году. Ранее в Грязинском районе скончался 66-летний мужчина, который также употребил в пищу бледную поганку. На больничной койке с признаками отравления оказался также 17-летний юноша. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее правительство России установило новые правила по сбору ягод и грибов. Теперь для того, чтобы отправиться на сбор грибов, необходимо арендовать целый участок леса.