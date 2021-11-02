Минобрнауки России разрешило вузам проводить занятия удаленно после 7 ноября

Министерство образования и науки России разрешило высшим учебным заведениям продлить дистанционный формат лекций и самоподготовку после 7 ноября.

Соответствующий приказ об этом подготовили в ведомстве исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Сообщение опубликовано на официальном портале Минобрнауки России.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — отмечается в заявлении.

При этом перевод на дистанционный формат обучения школьников в общеобразовательных учебных заведениях с 8 ноября не планируется. Об этом сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.