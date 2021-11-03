Меркель назвала два самых сложных периода за время работы на посту канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ближайшее время собирается уйти в отставку, рассказала о самых сложных периодах в истории страны, с которыми ей пришлось столкнуться за 16 лет правления.

Первый крупный кризис, по словам председателя немецкого правительства, обрушился на ФРГ в 2015 году, когда на фоне обострения конфликта в Сирии и роста террористической активности на Ближнем Востоке оттуда в Евросоюз устремились сотни тысяч беженцев.

Тогда европейские лидеры категорически отказывались обеспечивать кровом нелегальным мигрантов. А вот Меркель решила сделать ставку на человечность и гостеприимно, она открыла границы Германии для граждан азиатских и африканских стран. Впоследствии этот шаг спровоцировал волну нападений и терактов в ФРГ. Однако сегодня на закате карьеры канцлер объявила, что несмотря на промахи, не сожалеет ни об одном из своих «важных решений».

«Принимать решения, которые оказывают сильное влияние на такое большое количество людей, может быть тягостным, но и трогательным», — сентиментально заметила Меркель в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Еще один непростой период, призналась канцлер, она, как и весь мир, переживала последние два года из-за пандемии COVID-19. В условиях распространения новой смертельной инфекции Меркель пыталась найти баланс между стремлением защитить свой народ от болезни и в то же время не перестараться с ограничением свободы граждан. Лидер Германии считает, что справилась с этой задачей.

«Но сейчас в людях вновь появляется определенная легкомысленность. А нынешние показатели числа госпитализаций и смертей — оба напрямую связаны с числом заражений — вызывают у меня большое беспокойство. Они у всех нас должны вызывать беспокойство», — подчеркнула глава кабмина ФРГ.

Также Меркель обратилась с призывом помнить итоги Второй мировой войны и беречь структуры, созданные для поддержания мира, в том числе Евросоюз и ООН.

После отставки канцлер намерена заняться вещами, на которые в последние 16 лет у нее не хватало времени: читать, путешествовать и наслаждаться ощущением, что не нужно с опаской ожидать «грандиозных происшествий», которые моментально потребуют включиться в работу.