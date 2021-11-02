«Хамство, помноженное на демарш». В «Единой России» объяснили суть скандала с депутатом Марченко

История с депутатом Госдумы Евгением Марченко обрастает все новыми подробностями. Напомним, его хотят исключить из «Единой России» за то, что он проголосовал против проекта федерального бюджета при первом чтении, хотя вся фракция поддержала. Сам Марченко полагает, что его «облили грязью» на глазах всей страны. А вот Евгений Ревенко — ответственный секретарь комиссии партии по этике — считает поступок депутата «чистейшей воды демаршем» на грани хамства.

«Политика Сегодня» поговорила со второй стороной конфликта.

— Является ли проступок Марченко настолько серьезным, чтобы речь шла о его исключении из партии?

— А как вы считаете, серьезным ли вопросом является голосование в парламенте за бюджет всей страны? Это главный экономический закон России, от которого зависит распределение средств. На огромной территории, в каждом из регионов люди ждут денег – выплат социальных пособий, материнского капитала, сельские школы ждут капитального ремонта, медики, которые сдерживают пандемию, положенных средств.

Депутатскому корпусу представлен бюджет, который носит социальный характер, бюджет профицитный, доходы которого превышают расходы, бюджет, предусматривающий исполнение ключевых постулатов послания президента России. Логично, что партия «Единая Россия», партия конституционного большинства, приняла коллегиальное решение поддержать такой бюджет.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев высказывал просьбу поддержать документ, как максимально сбалансированный. С такой же просьбой обратился к коллегам на заседании фракции, о которой идет речь (встреча с министром финансов – ред.), и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Однако в результате Евгений Марченко на этой встрече, видимо, обидевшись, что ему не предоставили слово, решил проголосовать «против». И допустил серьезное нарушение партийной дисциплины.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Значит ли это, что члены фракции не имеют права на свое мнение?

— Разумеется, имеют. Думаю, ни одной партии не нужны политики, своего мнения не имеющие. Другое дело, что есть время, когда это мнение уместно высказывать. Вы можете перечитать статьи устава и положение о фракции партии «Единая Россия», они есть на нашем сайте. Облегчу вам жизнь, скажу вкратце: член партии обязан соблюдать ее устав, обязан действовать в соответствии с решениями руководства партии.

Да, он вправе открыто высказываться, отстаивать свою позицию по актуальным вопросам, дискутировать. Но. Уже после принятого коллегиального решения. Он обязан поддерживать принятую партией позицию. Неслучайно партия и носит такое имя, нас отличает единство взглядов и устремлений.

— И все-таки не стоило ли вникнуть в аргументы человека, рискнувшего отстаивать интересы своего региона?

— В стране множество регионов, у каждого депутата «свой» субъект, интересы которого он защищает, я сам представляю Воронежскую область и тоже мог бы озвучить массу пожеланий. Но представляете, если бы каждый высказал это министру финансов? Мы заседали бы до утра. А время заседания жестко ограничено, в пределах часа, у Силуанова были и другие встречи.

Именно поэтому такие вопросы – да, важные, но частные – мы разбираем накануне, в ходе работы профильных комитетов. К тому же, если мы задаем вопросы министру финансов во время принятия бюджета, очевидно, что их следует досконально проработать. Мы же встречаемся в стенах Госдумы, чтобы не просто поговорить, для этого есть другие места.

Однако вопрос самим Марченко проработан не был – ни в министерстве, ни в комитете (Марченко попросил за Петербургский педиатрический университет - прим.ред.). Я сам говорил с ректором вуза, от имени которого депутат будто бы выступал. Оказалось, это его, Марченко личная инициатива, обращения от вуза к нему не было. Но мы же не можем решать вопросы «с голоса». Тем более вопрос строительства корпуса вуза требует проектно-сметной документации, экспертиз. Однако депутат обиделся и решил устроить демарш, пытаясь прикрыться благородно социальным вопросом.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

— Неужели дойдет до исключения из партии? Не слишком жесткие оргвыводы?

— Депутат проявил не государственный подход. Умножил на ноль усилия огромного количества специалистов, работающих над формированием бюджета, не подумал о миллионах людей, которым нужна помощь государства, бюджетная поддержка. Да, возможно, это и жесткое, но единственно справедливое решение. Никаких иных вариантов он нам не оставил. Тем более знаете… раскрою подробности. Мы же заслушали Марченко уже после той встречи, пытались убедить, что мы, депутаты Госдумы, должны быть более взвешенными. Однако диалога не получилось. Он вел себя вызывающе, словом, так ничего и не понял. Если он, правда, хотел принести пользу вузу, о котором печется, то мог бы вынести поправки на второе чтение. Но, увы. Предпочел конфликт. Даже не знаю, что это. Капризы? Скорее, хамство, помноженное на демарш. Решил вот так себя «проявить».

— Кто будет решать вопрос об исключении?

— Мы, в комиссии по этике, свое мнение выразили. Теперь решающее слово скажет президиум Генерального совета партии.