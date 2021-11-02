Заведения общепита и кинотеатры в Новгородской области приостановят работу с 8 ноября

Власти Новгородской области приняли решение приостановить деятельность ряда организаций на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Заведения общественного питания, концертные залы и кинотеатры временно остановят работу в Новгородской области. Нововведение начнет действовать с 8 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Как сообщалось ранее, Новгородская область стала первым регионом, который продлил период нерабочих дней еще на неделю после 7 ноября. Изначально выходные должны были действовать с 25 октября по 7 ноября. Однако региональные власти в условиях распространения коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни.