Политолог Кедми назвал российский «Сармат» угрозой противоракетной обороне США

Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен «сломать» всю противоракетную оборону США, считает израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

В эфире «Соловьев LIVE» аналитик рассказал, что фундаментом стратегической обороны Соединенных Штатов является мощность военно-морского флота, а именно — кораблей и подлодок. По этой причине в России тоже особое внимание уделяют совершенствованию систем обороны кораблей и побережья.

«Их смысл в том, что они отгоняют американские военные платформы, как подводные, так и надводные, на тысячи километров от берегов России», — объяснил Кедми.

Основная цель этих разработок — защита важных торговых путей, отметил эксперт. Но при этом, подчеркнул политолог, на сегодняшний день российский флот не уступает возможностям американского, и представляет для США соизмеримую опасность.

В качестве примера мощности РФ Кедми и упомянул РС-28 «Сармат», для которого не составит труда преодолеть ПРО Соединенных Штатов. Политолог добавил, что ракетный комплекс непременно будет задействован в стратегической обороне России.

Ранее военный эксперт обратил внимание, что США оказались в отстающих в области разработок гиперзвукового оружия. По словам Кедми, пока американцы испытывают первую гиперзвуковую ракету, в России уже существует несколько видов этого оружия. Более того, российские инженеры не останавливаются на достигнутом и уже начали работу над следующим поколением гиперзвуковых ракет.