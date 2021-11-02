Mirror: британский премьер Джонсон «вздремнул» на климатической конференции в Глазго

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запечатлели с закрытыми глазами на международной климатической конференции, которая состоялась в Глазго, сообщили журналисты Mirror.

Помимо этого, они обратили внимание, что на нем не было защитной маски. Сидевший рядом с Джонсоном натуралист сэр Дэвид Аттенборо, ровесник королевы Елизаветы II, смог не уснуть и прослушать выступления спикеров саммита.

«Мир горит. Пора уже будить Джонсона», — написал теневой министр юстиции Дэвид Лэмми в своем Twitter-аккаунте

Вслед за Байденом на саммите по климату задремал и Борис Джонсон pic.twitter.com/2KpSFDkjut — ★????????????????????????????★ (@krotrus) November 2, 2021

«Принял эстафету от Байдена, который накануне в Глазго также едва не заснул», — написал под снимком один из пользователей.

«Привычное состояние Джонсона на важных для страны мероприятиях», — пристыдил премьера другой комментатор.

Также источники, близкие к главе правительства страны, отметили, что новость о «заснувшем» премьере является «чепухой». На других снимках с климатической конференции Джонсон не спит. Поэтому, можно предположить, что фотографу просто удалось запечатлеть удачный снимок. Уточняется, что до премьер-министра Великобритании на климатической конференции чуть не заснул президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин и Джонсон провели телефонные переговоры. Пресс-служба Кремля сообщила, что на повестку были вынесены вопросы изменения климата и отношения двух государств, а также Афганистан и кризис на Украине, передел телеканал «360».