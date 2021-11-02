«Будет жестко». Зеленского отговаривают от встречи с Путиным

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний будет вести «жесткие» переговоры, к которым «слуга народа» в данный момент просто не готов, передает издание «ПолитНавигатор».

«Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко, — признался Климкин. — Жестко будет разговаривать про энергетику, жестко будет разговаривать про газ, жестко будет разговаривать о дизельном топливе. <…> У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей. И встречаться в сегодняшней ситуации можно только если страна хорошо знает нашу позицию, что нет каких-то вещей под столом, и когда мы заручились поддержкой наших партнеров».

Энергетический кризис, затронувший и Европу, и Украину, по мнению бывшего главы украинского МИД, выгоден Москве. Владимир Путин попытается воспользоваться ситуацией и «сыграть на дестабилизации» изнутри. К такому сценарию нынешняя Украина не готова, обратил внимание Климкин.

«Мы еще не на грани коллапса, но к этому движемся. И главное, если мы даже пропетляем нынешний сезон с бешеными ценами на уголь в 300 долларов, с бешеными ценами на газ, с тотальным бардаком в энергетическом секторе, то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика», — подвел итог спикер.

При этом Киев продолжает оставаться сторонником рискованных провокаций и старается подтолкнуть Москву к решительным действиям на границе. Именно туда, к слову, Россия якобы начала перебрасывать танковые части.