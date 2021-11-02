Посольство России выясняет подробности крушения Ан-26 в Южном Судане

Российское посольство занимается выяснением обстоятельств крушение грузового самолета Ан-26 в Южном Судане, на борту которого находились граждане РФ.

Согласно имеющимся данным, в результате крушения воздушного судна погибли пять человек, двое их которых предположительно были россиянами. Все произошло утром во вторник, 2 ноября, в районе международного аэропорта Джубы. Самолет столкнулся с землей через несколько минут после вылета.

По данным РИА Новости, на борту Ан-26 находились пять человек, выжить не удалось никому. Самолет принадлежал местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. Судно должно было вылететь из Джубы в Мабан. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.