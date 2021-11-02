Марунич: последний энергетический козырь Украины оказался в руках «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский в попытке сохранить транзит газа через украинскую ГТС совершил глупый и опасный пиар-ход, который может негативно сказаться на будущих переговорах Киева с «Газпромом».

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne соотечественников предупредил киевский эксперт-энергетик Дмитрий Марунич, который уверен, что рано или поздно властям Украины придется пойти на поклон к Москве, так как у них просто не остается другого выхода.

В этой ситуации попытка президента Зеленского пропиариться на предложении 50% скидки на транзит через Украину может обернуться для страны проблемами, так как этот пиар практически сразу вышел из-под контроля.

Заявление Зеленского о скидке на транзит было сделано громко и пафосно, хотя по сути являлось отчаянной попыткой спасти ситуацию. В любом случае, уверен Марунич, пользы от этого предложения не будет, а скорее всего наоборот – украинский лидер сам подложил себе свинью на будущее.

«Это чистый пиар — показать, что мы такие и такие. Но Украине это может больно аукнуться, о чем никогда не расскажут ни на Банковой, ни в Раде. На следующих переговорах эти его слова будут очень жестко использоваться», — считает эксперт-энергетик.

Федеральное агентство новостей /

Украинцам предстоящей зимой неизбежно придется вступить в переговоры с российским поставщиком газа «Газпромом» по поводу нового контракта, объясняет Марунич. И тогда, по его словам, россияне напомнят Украине о предложении Зеленского.

«Там скажут: "Ребята, вы же можете качать газ в два раза дешевле, судя по щедрому предложению Зеленского, значит у вас издержки в два раза ниже. Чего ж вы тогда хотите ставку 100%, вам хватит и 50%"», — предупреждает эксперт.

Но цена на транзит газа для Украины не менее важна, чем стоимость самого газа и сохранение объемов прокачки, так как Киев имплементировал энергетическую хартию и третий энергопакет Евросоюза и не может просто с потолка брать цену. Таким образом Украина рискует остаться в итоге с мизерными объемами транзита газа по минимальной цене.

«Зеленский ради пиара случайно вручил «Газпрому» последний наш мощный энергетический козырь — право определять тариф и, по сути, объем потока за счет наличия самой ГТС», — объяснил ошибку президента Марунич.

Федеральное агентство новостей /

При этом эксперт добавил, что данная виртуальная скидка на транзит может болезненно отразиться и на новом контракте на транзит, и на контрактах на поставки газа самой Украине, ведь оба эти вопроса тесно связаны с украинской газотранспортной системой, которую Зеленский своими неосторожными словами фактически обесценил.

До сих пор, по словам Марунича, в руках Украины оставался последний козырь – право определять нижний порог цены на транзит и поставки газа, однако глава государства, не понимая, что он делает и не задумываясь о последствиях, вручил этот козырь «Газпрому».

В будущем советникам украинского президента следовало бы лучше изучать матчасть и тщательнее готовить пиар-ходы своего шефа, добавил Дмитрий Марунич в завершение выступления