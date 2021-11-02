В Киеве вандалы обезобразили памятник «Ежик в тумане»

В центре Киева неизвестные сломали деревянную скульптуру «Ежик в тумане». Как передает украинский «24 канал», на реставрацию одного из самых любимых памятников горожан может уйти до четырех дней.

Уточняется, что злоумышленники повалили фигурку советского мультипликационного героя, отломав ему нос, а бревно, на котором стоял ежик, вырвали из тротуарной плитки. Инцидент произошел ночью 2 ноября.

Глава Шевченковской районной госадминистрации Олег Гаряга заверил, что вандалов уже ищут правоохранительные органы. Он пообещал, что через несколько дней «Ежика в тумане» вернут на место после реставрации.

По сведениям издания, в Киеве уже не впервые ломают эту скульптуру.

После событий 2014 года на Украине приняли закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с историей СССР.

С тех пор украинские власти переименовали более 900 населенных пунктов, порядка 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. Также было демонтировано более 2 тыс. памятников советским деятелям, из которых 1,3 тыс. — монументы Ленину.

Иногда от рук вандалов на Украине страдают и те скульптуры, которые посвящены популярным литературным произведениям и фильмам. К примеру, в сентябре на Пейзажной аллее в Киеве неизвестные оторвали руку у памятника «Маленький принц». По словам скульптора Константина Скритуцкого, злоумышленники унесли с собой бронзового друга принца — лисенка.