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Политолог Репетович назвал демографию оружием Лукашенко против Польши

Политолог Репетович назвал демографию оружием Лукашенко против Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует оружие «D» против Польши и Евросоюза, уверен варшавский политолог и специалист по Ближнему Востоку Витольд Репетович. Под этим термином эксперт подразумевает демографию.

Польша страдает от миграционного кризиса, только в октябре 2021 года было зафиксировано более 17 тысяч попыток со стороны нелегалов пересечь границу государства и Белоруссии. С начала обострения в августе было предпринято 28,5 тысячи аналогичных попыток.

Репетович уверен, к миграционному процессу якобы причастен президент Белоруссии. В Варшаве испугались секретного козыря «D» Лукашенко в войне против Польши и ЕС, а политолог выпустил целую памятку, направленную на борьбу с оружием главы государства.

«Оружие "D" поражает Польшу и Европу: необходимы решительные действия в странах происхождения мигрантов. Действия пограничной службы Польши на польско-белорусской границе — последний рубеж обороны в гибридной войне. К сожалению, в самих странах происхождения мигрантов недостаточно действий», — заявил специалист в статье для Defence24.pl.

Ранее МИД Франции возложил ответственность за миграционный кризис на Александра Лукашенко. Однако жители страны не согласились с ведомством и указали, власти государства поучают других, однако не видят масштабных проблем у себя под носом.