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Критик Рудченко призвал подвергнуть цензуре музыку задержанного рэпера Yung Trappa

Критик Рудченко призвал подвергнуть цензуре музыку задержанного рэпера Yung Trappa

Музыка рэпера Yung Trappa, задержанного по подозрению в изнасиловании, должна цензурироваться, уверен критик Павел Рудченко.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что творчество таких лиц, как Yung Trappa, поведение которых находит отражение в песнях, необходимо подвергать жесткой цензуре. По мнению Рудченко, его рэп представляет опасность для общество.

«И тогда не будет это выходить наружу, изрыгиваться такого рода исполнителями. И тогда мы сможем не бояться за жизни наших детей, нашего поколения», — отметил музыкальный критик.

Рудченко считает, что на подобных артистов необходимо обращать пристальное внимание, а их творчество должно существовать лишь в даркнете.

«Их творчество может быть свободным по нашей Конституции. Но при попадании в публичное пространство это должно жестко цензурироваться», — резюмировал музыкальный критик.

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) был задержан в Ленинградской области после заявления молодой студентки во вторник утром. Девушка рассказала, что мужчина изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Представители артиста от комментариев отказались.