Брат Меган Маркл отреагировал на слухи о желании жены принца Гарри стать президентом США

Сводный брат Меган Маркл, монтажник Томас Маркл прокомментировал слухи о желании сестры стать президентом США. Мужчина поддержал инициативу родственницы.

Томас Маркл, беседуя с корреспондентами портала New Ideas, заявил, что его сестра обладает решимостью и мотивацией. Он отметил, что желание супруги принца Гарри однажды выдвинуть свою кандидатуру на пост президента не удивит его.

«Я знаю, что она будет делать свое дело максимальными усилиями, она выдержит и добьется. Я желаю ей удачи, но если это ее цель, то она обязательно это сделает. Целься!» — высказался он.

Томас Маркл является монтажником из Орегона. В ближайшее время состоится выход программы Big Brother VIP, в котором он принял участие. В интервью мужчина признался, что из-за внезапной популярности сестры, он не сумел справиться с назойливыми журналистами.