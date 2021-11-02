Дерзкая реформа. Как Польша оказалась изгоем для НАТО и ЕС

Польша стремительно сваливается в пропасть международной изоляции, которую готовила для России. Отверженная членами Европейского Союза, Варшава потеряла и поддержку США. Об этом заявил журналист издания RuBaltic Александр Носович.

По его мнению, оторванность Польши от политических трендов мирового сообщества ускорило решение Европейской сети судебных советов (ENCJ) исключить Варшаву из состава организации. Причиной вердикта стала судебная реформа, по которой польское законодательство имеет приоритет над общеевропейским. Евросоюз разглядел в такой «дерзости» со стороны явное противоречие принципам правового государства и стремление к подрыву демократических основ Евросоюза.

Кроме того, что Варшаву вытеснили из ENCJ, ей теперь еще придется каждый день платить 1 млн евро штрафа до тех пор, пока власти Польши не одумаются и не откажутся от нововведений. Как отмечает RuBaltic, действия ЕС фактически являются экономическими санкциями, введенными в отношении одного из своих членов.

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Сложившаяся обстановка не способствует и позитивным отношениям с США. Ранее The Washington Post сообщал, что администрация американского президента также видит в действиях Варшавы угрозу «сообществу демократий» и дискредитацию партнеров по Евросоюзу и НАТО. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что подобными шагами Польша провоцирует «экзистенциальный кризис» в Европе.

«За исключением Венгрии, союзников в конфликте со всем Западом у Варшавы нет. Польша неизбежно скатывается к статусу страны-изгоя. Примечательно, что именно этого статуса она много лет добивалась для России, призывая к международной изоляции своей большой восточной соседки и ее президента Владимира Путина», — указано в статье RuBaltic.

Однако план не сработал, Россия смогла избежать дипломатической ловушки, потому что остается значимым игроком на геополитической арене, резюмировал автор.

Ранее в Германии заговорили о желании исключить Польшу из Евросоюза. Читатели Der Spiegel предложили прекратить финансировать Польшу «из кармана ЕС» или создать новый союз с возможностью выдворения неугодных.