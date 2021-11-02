Вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» закончилась в Свердловской области

Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» закончилась в Свердловской области, заявил замглавы региона Павел Креков.

При этом препарата «Спутник V» в медицинских учреждениях достаточно. Об этом Креков рассказал в беседе с журналистами во вторник.

«В настоящий момент вакцины "Спутник Лайт" у нас на территории региона нет, тот запас, что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время», — подчеркнул он.

Что касается «Спутника V», то в Свердловской области он находится в количестве 300 тыс. доз. Во всех медучреждениях региона есть оба компонента, заключил Креков.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 158 812 случаев заражения. Из них 718 случаев — за последние сутки. Выписано после выздоровления 142 952 пациента.